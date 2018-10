Crónica de un golpe

En 1639, y por encargo del Cardenal Richelieu, Gabriel Naudé escribió Considérations politiques sur les coups d'État, donde aparecía por vez primera, no sólo el término sino su definición conceptual. En pleno absolutismo, el golpe de estado lo constituían los "actos osados y extraordinarios que los príncipes se ven obligados a realizar en asuntos tan difíciles como desesperados, en contra de la ley común y con independencia de cualquier ordenamiento o forma de justicia". Porque el golpe de estado no es más que la vulneración de la legalidad institucional sobre la que se organiza el Estado. Y para ello, ni es necesaria la revolución, ni la algarada, ni que corra la sangre, ni que los tanques ocupen las calles. La España decimonónica fue testigo de pronunciamientos, sargentadas y motines en los que se tomaba el poder más por la descomposición del estado que por el uso de la fuerza para someter al poder legítimo.

Hay golpes blandos, autogolpes y golpes palaciegos en los que la violencia, de existir, será más una consecuencia que un medio de arrebatar el poder a quienes lo ejercían de acuerdo a las leyes. En 1931, Curzio Malaparte publicó Técnica del colpo di Stato. En poco más de diez años, vio triunfar y fracasar golpes en la Rusia bolchevique, España, Polonia, Italia y Alemania. Incluso participó en la Marcha sobre Roma. Y de esa observación minuciosa obtuvo la idea clara de que el golpe de estado no requiere ni masas populares, ni ejército, ni siquiera ideología. Porque es la ejecución de una estrategia ilegal para hacerse con el poder de modo ilegítimo y subvertir la legalidad constitucional. Y nadie puede negar que fuera precisamente eso, lo que hicieron el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña.

Una vez realizado el acto de fuerza que vulnera la legalidad y resulte o no victorioso, cualquier golpista, por torpe que fuere, defenderá que todo lo que se hizo fue, si no legal, cuando menos justo y legítimo. Es pura sofisticación; un acto pretendidamente legal -lo decide un parlamento legítimo- y no violento -basta la mera amenaza- por el que se pretende adquirir un poder que le estaba vetado legalmente declarar la independencia. Que la declaración de independencia con freno y marcha atrás del pasado año fuera una bufonada no es óbice para definirla como lo que es desde el punto de vista de la teoría política. Simple y llanamente, un golpe de estado.