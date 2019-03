Cuenca no se aclara. Resulta que desde su llegada al Ayuntamiento quiso 'rescatar' el Día de la Cruz tradicional de barras en la calle y vigilancia para evitar desparrames, primando una de las fiestas granadinas por antonomasia. Y de golpe y porrazo, en el año en el que las elecciones están a la vuelta de la esquina, decide que no habrá barras en las Cruces de Mayo. La explicación es que la Noche en Blanco, que es más cool y más trendy, es al día siguiente y por tanto es incompatible juntar una cosa con la otra por lo complicado de los montajes. Tal y cual. Lo curioso es que precisamente fue el Ayuntamiento al que se le ocurrió unir ambas fiestas, la tradición del pero y los bailes de la reja con la cultura de escaparate en la calle para así juntar en pocos días a muchos turistas en la capital. Y dejar fotos muy bonitas para el álbum. Lo que queda claro es que el alcalde y sus concejales no se aclaran y no saben si es bueno que haya una Cruz con barras o unas Cruces de 'ley seca'. Quizás sea la cercanía de las urnas y el peligro a macrobotollones el que motive este paso atrás. ¿Alguien lo sabe?