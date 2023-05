Se podía decir que quien no escribe es porque no quiere. Es cierto que a estas alturas del siglo XXI las nuevas tecnologías han tenido como consecuencia que se lea y se escriba menos, sobre todo en las nuevas generaciones. No se tardará mucho en ver las consecuencias. A todos nos sirve de lección esta imagen, en la que se demuestra que se puede escribir en cualquier momento, incluso sin ninguna comodidad.