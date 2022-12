Cuestión de ilusión

La Navidad se ha convertido en el centro de la ilusión, se mire por donde se mire, con su origen y conmemoración o no. Es tiempo de celebración en familia, en el que en más de una ocasión se vive aquello del Vuelve a casa vuelve a tu hogar... por Navidad. Otros, por múltiples motivos, no pueden llevarlo a efecto o simplemente han de tirar de recuerdos para pensar en los que están trabajando, no pueden venir o ya no están. Y los más pequeños esperan con ansiedad la llegada del Papá Noel o de los Reyes Magos -o de ambos-. ¡Feliz Navidad!