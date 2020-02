Cuidar a la gran empresa

Granada es la capital de la ciencia, de la innovación, de la cultura, del deporte... No será por los adjetivos que los políticos han ido poniendo sobre la sufrida ciudad. Pero al menos nadie se ha atrevido a decir que es la capital del empleo y de las grandes empresas. Sólo 25 de Granada están entre las 5.000 más potentes del país. O lo que es lo mismo, las grandes empresas de Granada representan el 0,5% a nivel nacional. Somos una tierra de medianas y pequeñas empresas, eso no es ningún descubrimiento, y sólo empresas como Bidafarma, Lactalis Puleva, Covirán o Maeva tienen una presencia importante a nivel nacional. Estos son datos económicos, pero a nivel de empleo, que es lo que interesa, 2.500 personas puedan pagar su hipoteca y darse algún capricho gracias a trabajar en Bidafarma, por ejemplo. Y qué de decir de Covirán, la cadena de supermercados que está en plena expansión y que da empleo a miles de personas. Y un dato curioso, a diferencia de hace unos cuantos años, no hay ninguna empresa de la construcción granadina que se cuele en este ranking.