Cultura que viene y va

Como un cante de ida y vuelta, la cultura granadina viene y va, aunque a veces por el camino no deja nada. Tras años escuchando lo de la importancia de la Capitalidad Cultural 2031 y de fotos conjuntas de la plana política confirmando su apoyo al proyecto, ahora resulta que Luis Salvador cree que hay cambiar el rumbo y poner un ritmo diferente para que la candidatura sea efectiva y sumemos una etiqueta dentro de más de una década. Quizás los políticos de esta ciudad inmortal, llena de piedras preciosas y de un telurismo difícil de captar con palabras, sigan sin darse cuenta que su verdadero patrimonio no está metido dentro de una ideología ni en la necesidad de tener un museo franquicia de quita y pon como en alguna capital vecina. Aquí lo que nos hace ser diferentes y nos distingue es nuestra capacidad de tener un capital humano (el autóctono, el residente, el que viene y va y el que no es solo oficialismo) muy creativo y muy diverso que hace de este sitio un lugar en el que vivir con sus atractivos. Ojalá algún día salga a flote todo ese potencial.