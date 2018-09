Este Gobierno se había organizado con cierto aire de autosuficiencia a pesar de contar sólo con 84 diputados del PSOE. Tras censurar a Rajoy idearon un plan al que llamaron "de regeneración", por no decirle "de okupación".

El simulacro gubernamental estaba planeado: enseñar las gafas de sol del Falcon; usar el decretazo como remedo antidemocrático de su escasez matemática parlamentaria; sustituir las camisas negras por el púrpura rojizo en las purgas de RTVE; acercar presos y "blanquear" indepes llamándolos al diálogo; fotografiarse con algún Aquarius a la deriva; dos ruedas de prensa diarias apelando su feminismo; cuarto y mitad de memoria histórica; dos raciones de Franco en su salsa fúnebre y exhumatoria, y tres puyas matutinas semanales contra las derechas de Casado, Medallin Rivera y el censurado Rajoy.

El plan no preveía andar cada día rectificando decisiones. Un Gobierno declarado bonito por su propia propaganda, con astronauta y todo, no podía fallar. Pero es que en 101 días han dimitido dos ministros y una directora general. Su plan se les hunde. No contaba el presidente con hacer el ridículo nombrando a un ministro para cesarlo a las 72 horas, ni apoyar a una ministra copiona a las 16:00, y aceptar su dimisión cuatro horas después. No todos somos iguales, se excusaba Montón. Es cierto, unas copiaron y otras no.

Con ingenua intención incluso nos quieren convencer de que con las smarts bombas que venden los fanfarrones se harán los yemeníes tirabuzones. Tampoco contaba Pedro con tener que torear a periodistas que pedían leer su tesis sobre diplomacia económica. El plagio del doctor Sánchez ronda equivalente con Karl-Theodor zu Guttenberg, el ministro de Defensa alemán que tuvo que aligerar el Gobierno de Merkel por plagiar su tesis en un 20%. Pedro Sánchez lo puso de ejemplo a imitar en el debate de la moción de censura. Moncloa achica aguas diciendo que Pedro "solo" plagió un 13%, aunque obvia que mintió al Congreso con la Teseo. Bravucón, Sánchez amenaza con el burofax como arma de sumisión masiva.

Polémica político-universitaria inoportuna que hizo pasar cuasi inadvertida la iniciativa estrella del plan gubernamental okupa: la exhumación de Franco. El cum laude de amiguetes de Pedro ha opacado el desentierro del Caudillo. Esa tesis, que les fastidió su comedia.