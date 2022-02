Cumbres de las de verdad

Una cumbre o un pacto de verdadero interés y consenso ha de llevar aparajado un contenido específico que sirva para cambiar la vida de las personas. La presentación de AImpulsa, una iniciativa que aúna el esfuerzo de las principales instituciones y los empresarios para contribuir a aprovechar todo ese talento y conocimiento en la implantación de empresas y la formación de personal especializado, sí se puede considerar un buen ejemplo de unión estratégica. Los ciudadanos piden consenso, acuerdos y cambios conjuntos, pero sobre asuntos concretos, con trabajo por detrás. Una reunión como la del lunes pasado en el Carmen de los Mártires convocada por el alcalde no suele ir mucho más allá de una foto, cuando además no se llega a firmar documento alguno. Tampoco el PP ayuda con la crítica facilona, porque no habían vuelto los asistentes aún a su casa cuando los concejales ya se mofaban de la iniciativa.