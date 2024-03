DDMC, go home

El Granada se va a ir a Segunda. Por tercera vez en siete años, el equipo va a ser incapaz de mantenerse en Primera. Todo ello bajo el paraguas de la gestión de DDMC, la administración china que ni come ni deja comer, que cuando descuida el producto y lo deja en manos de lo de aquí se atisba que algo puede llegar a funcionar, pero que cuando agarra el toro por los cuernos, mejor que no lo haga. Es realmente asombroso que tras cerca de trece años en la élite, entiéndase en la Liga de Fútbol Profesional, en el Granada persistan problemas como los que tenía en Segunda B. Hasta la pervivencia del club está en juego ahora. Pero es que ni siquiera el estadio, y ahí hay que meter también al Ayuntamiento, se ha mejorado una mijilla para los espectadores. Pasan calor y se mojan, sufren goteras y hasta charcos en su interior. No se ha avanzado y el Granada se va a ir otra vez a Segunda con la percepción de haber perdido el tiempo para consolidarse y agotado el crédito de suerte. No, no se sube cada pocos años. Esto es un golpe de suerte, señora Yang. Dos veces es irreal y no han sido capaces de aprovecharlo. Qué pena. Dejen paso.