Qué habrá sido de David Cameron?, me pregunté el otro día al ver el caos indescriptible del Brexit, que amenaza no sólo con destruir el Reino Unido (Escocia se independizará si el resto del país se separa de la Unión Europea), sino que también está poniendo en apuros a la propia Unión Europea. Si el Brexit tiene un responsable es David Cameron, ese político conservador que planteó un referéndum de salida de la Unión Europea sin exigir una mayoría cualificada -muy superior al simple 50%+1- ni tampoco un segundo referéndum de ratificación. Por no prever, Cameron ni siquiera pactó un acuerdo previo con la UE sobre las posibles condiciones de salida, para que al menos el electorado supiera qué demonios estaba votando. Cuando perdió el referéndum, Cameron dimitió y dejó el país convertido en un desastre prácticamente ingobernable.

¿Y qué ha sido de Cameron? Pues bien, el amable señor Google -ese diligente valet de chambre que conoce nuestros hábitos y nuestros defectos- me ha revelado que Cameron acaba de ser contratado por una cadena de hamburguesas para… ¡hacer frente al Brexit! Y por si fuera poco, Cameron ha propuesto una nueva hamburguesa que combine la carne de cerdo con la salsa de manzana, ya que ese combinado "se da muy bien en las barbacoas que organizamos en los Costwolds". Dios santo, ¿por qué se le ocurrió a este hombre dedicarse a la política en vez de montar una hamburguesería?

Como es natural, David Cameron ganará sus buenos 150.000 euros anuales asesorando a esa cadena de hamburguesas, mientras que sus millones de damnificados tendrán que conformarse con sus ridículos sueldos de 10.000 euros anuales. Y lo bueno del caso es que hay gente en España que defiende los referendos de autodeterminación y el mito de la España plurinacional, que viene a ser algo así como una vinagreta tóxica que convertiría nuestro Estado en una hamburguesa que se desharía en las manos del comensal antes de que pudiera llevársela a la boca. Al final de El gran Gatsby, Fitzgerald cuenta que la pareja de ricachones formada por Tom y Daisy Buchanan "destrozaban cosas y personas y luego se refugiaban detrás de su dinero o de su inmensa despreocupación, dejando que otros limpiaran la suciedad que ellos habían dejado". Ahí tienen a David Cameron. Y a los irresponsables que en nuestro país proponen lo mismo que él.