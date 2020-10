Deporte con público

Los aficionados al fútbol están que trinan. Y más los del Granada CF. No pueden ir a ver a su equipo en el mejor momento de su historia, jugando por primera vez en sus 90 años de vida competiciones europeas. No, el fútbol sin público no es lo mismo, y aunque las teles manden, hasta estas quieren ver gradas llenas aunque maltraten al hincha. Todo este sufrimiento, con el que veríamos incluso si a Granada le hace falta un estadio más grande, se agrava porque estos aficionados ven que las plazas de toros, si no se llenan, les falta poco, y que aunque sean pocos, se permiten ver partidos de baloncesto bajo techo, con lo que supone de riesgo para contraer el Covid. Todos quieren ir al campo, pero: ¿es lógico cuando estamos ante el inicio de la segunda ola? El Granada quiere que su gente vaya con restricciones, pero el propio club ha pedido el aplazamiento, ya concedido, del partido de su filial en Murcia. Al igual que vamos a tener que aprender a convivir con cifras altas de contagios, habrá que empezar a aguantarse y ver público donde los datos del virus estén mejor. A ver si así espabilamos.