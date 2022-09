Desamparo energético

De tal manera se está poniendo el asunto al hilo del decreto de ahorro energético, que quizá más de uno ha decidido deshacerse de los elementos que le suponen un gasto elevado o que estarán bajo los topes de la normativa. No sabemos si es la razón o simplemente es que el radiador de la imagen no da para más. Lo que está claro es que alguna persona ha optado por abandonarlo a su suerte, en lugar de depositarlo en un punto limpio de recogida de basuras. Mientras, no estaría de más un baldeo a la calle. Eh no, que también estamos en prealarma por la sequía. A apretarse el cinturón... que no la corbata.