Deseos navideños

Qué podemos celebrar esta Navidad en Granada tras la triste cifra de 1.000 muertos por coronavirus y una tasa de contagios que no para de subir? El desaliento y el desánimo por vivir en una tierra postergada y que nada o poco se atiende es cada día más acusado. Y es que las autoridades locales, autonómicas y estatales no se ocupan de Granada como debieran en ningún ámbito, compárenla con Sevilla o Madrid, ni, por supuesto, tampoco en esta pandemia, en donde la permisividad impera frente al cumplimiento de la ley. Miren si no cómo estamos en esta ciudad y provincia a dos días de Nochebuena, y quién sabe lo que nos espera…

Hay quien dirá que no podemos pretender que nuestros políticos sean como Angela Merkel, pero yo sí quiero que los políticos que viven de nuestro dinero sean tan eficaces en la gestión de su territorio -incluida la pandemia- como lo son otros gobernantes europeos, pero aquí todo es un desastre. Y en lo que respecta al Covid, Granada ha llegado a ser el peor territorio de España en cifras absolutas, y siendo España el peor país del mundo en muertos y contagios por número de habitantes, pues imaginen dónde ha quedado Granada.

Ineptos que sólo piensan en cobrar sus estratosféricos sueldos a fin de mes, en su ascensión en sus partidos, en su perpetuación en sus cargos, pero nada piensan en la realidad de las personas que viven y mueren en Granada. Sólo adoptan medidas estéticas de cara a sus potenciales votantes, pero nada les importan las vidas y el sufrimiento de las personas concretas, porque cada vida es un tesoro, no un voto, como esta casta de políticos indeseables pretende.

Sólo pido a Dios y, por qué no, también a Papá Noel, que nos traigan salud y soluciones reales para una pandemia que se agravará en España hasta el infinito con la variante inglesa, ya que somos el único país de nuestro entorno que no suspende drásticamente los vuelos con Gran Bretaña -sólo algunos-. Y es que siempre hay que dar la progre-nota del hipócrita, estandarte de tanto desgobierno ruin que padecemos.

Pero además también pido a los granadinos que reivindiquen el Granadexit, ese que nos hará salir definitivamente de Andalucía, a la que nunca pertenecimos, y que nos procurará voz propia en España y soluciones reales.

Porque, ante tanta desdicha pasada y presente, los granadinos queremos ya libertad, queremos el Granadexit que nos traiga autonomía para decidir nuestro futuro y nos haga por fin dueños de nuestro destino.

Ojalá se hagan realidad estos deseos navideños... Feliz Navidad.