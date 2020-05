Desescalada informativa

Uno de los problemas que ha traído consigo la trágica pandemia, que seguramente ni el tan citado Churchill podría haber prevenido, es la falta de información y concreción sobre tantas cosas por más ruedas de prensas y preguntas. El Portal de Transparencia se desconectó, el Gobierno dijo que ya si eso para cuando la nueva normalidad y tal, y claro hay preguntas que sin querer ser maníqueas son importantes de contestar. La gente demanda información y es importante que en este proceso de desescalada, con la pandemia algo (no mucho) más controlada, también haya un filtro de la información (de todos los gobiernos, nacional y autonómico) más eficiente y se mojen y digan sí o no, que a fin de cuentas para eso están también... Para informar. También convendría que en esta desescalada social fuéramos amoldándonos a los conceptos y encontrar espacio también para lo que no es coronavirus o pandemia, todos esos temas de vital importancia que quedaron aparcados en un cajón de la agenda mediática por el dichoso bicho, que vara para largo y habrá que seguir combatiendo.