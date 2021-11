Con el uniforme requerido, que no es otro que la mascarilla para prevenir un posible contagio de Covid-19, y marcando el paso. Casi que parece que estos viandantes siguen el compás de una marcha militar por las calles de Granada si no fuera porque van con el paso cambiado. Y con toda seguridad, no tardarán mucho en tomar caminos distintos hacia sus respectivos destinos.