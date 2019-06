Deshojando margaritas estamos todos desde el 26-M. Pactará Cs a derechas o a izquierdas, si, no, no, si… Creo que será a derechas y que, a nivel local, Sebastián Pérez será el próximo alcalde de Granada.

Pero Cs tiene en vilo no sólo a la ciudad, sino a todo el país, porque quedan los pactos a nivel autonómico, y desde Europa les empujan a tratar a Vox como apestados, por lo que los naranjas deshojan también margaritas para decidir si sentarse o no con los "ultras" en un paripé aspaventoso y sin precedentes en la historia de los consensos de la España democrática. Aunque los de Vox no lo pongan fácil con sus desafortunadas declaraciones -no digamos las de Echenique o Iglesias-, hay mucha hipocresía en esta estrategia.

Si Vox está apestado por inconstitucional, Podemos -partido estalinista, menos para los del casoplón- lo está doblemente y el PSOE sanchista en ciertos puntos también, y la obligación de la progresía guay disidente de Cs es denunciarlo para proceder a su inmediata ilegalización, al igual que deberían hacerlo con Bildu, PDeCat o ERC. Los ciudadanos pedimos a los políticos el mismo rasero de medir para todos y no uno duro e intolerante para unos y otro buen rollista para otros.

Volviendo a Granada, si, deshojando margaritas, Salvador pacta con Cuenca, ya se encargarán sus votantes -la mayoría procedentes del PP- de castigarlos en las próximas elecciones y volver al redil popular del que salieron por mor de las "gestas" de Rajoy en el tema catalán. Sería su perdición electoral, porque la gente no olvida en 4 años. Además los 11 puntos que Cuenca ha enviado a los partidos -excepto a Vox, claro está- con los que espera ser investido nuevamente, no parecen ayudar a ningún pacto, ya que son declaraciones de intenciones genéricas o escasas, en su actual línea de insuficiencia de gestión y ejecución.

Si Cs deshoja margaritas a derechas, Salvador quiere ser teniente de alcalde, cosa que Pérez no le negará. Y esperemos que las exigencias de Vox no sean que Sebastián no sea alcalde, o que lo sea Miralles, puntos innegociables por el PP y que desvelan la inexperiencia política de Vox, que también pudiera dejar a toda España sin pactos si Cs no se sienta con ellos -Abascal dixit-, propiciando gobiernos del PSOE en la mayoría de plazas. Sus votantes tampoco lo perdonarían y volverían igualmente al redil popular.

Esta semana se cierran los pactos. Esperemos que a los ciudadanos no nos tengan deshojando margaritas unos días más...