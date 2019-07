Despoblación: un tema serio

El mandato de la Diputación 2019-2023 se puso ayer en marcha y la mayoría de los discursos políticos giraron en torno a un tema que no es ajeno a Granada como es el de la despoblación rural en una provincia con 132 municipios de menos de 5.000 habitantes. El presidente, ahora con mayoría aunque su intención dice que no es la de pasar el rodillo, invitó al resto de grupos a unirse a un pacto provincial contra la despoblación rural y enmarcó la Diputación como la mejor herramienta para combatir este problema. Es evidente que se trata de un problema global y que sufren muchos países, el del éxodo del campo a la ciudad, pero no está de más que desde las instituciones más cercanas también se planteen propuestas que puedan equilibrar mejor el territorio y no provocar grandes desigualdades. La agricultura, por ejemplo, podría ser uno de los acicates en los que cimentar esta batalla a la despoblación, pero hay que tomársela más en serio y buscar proyectos más a largo plazo. Lo mismo pasa con el Geoparque, la esperanza del Norte de la provincia que esperemos no acabe en agua de borrajas como aquella candidatura de la Alpujarra en la que cada hay más turistas y menos alpujarreños.