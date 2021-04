Después de la tempestad llega la calma (y los abrazos)

Al mismo tiempo que llovía en Granada se reunían las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad para decidir si se elevaba o no el nivel de alerta sanitaria; o si se relajaban o aumentaban las restricciones. La Junta decidió subir el nivel de alerta en la provincia, restringiendo horarios y cerrando 35 municipios. Los datos de incidencia no son muy halagüeños: los casos de Covid han aumentado un 137% aquí en dos semanas. Después de la tempestad llegó la calma a la ciudad y también los abrazos. Tengamos cuidado de a quienes le damos esos abrazos y cómo. La pandemia no ha acabado.