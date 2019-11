¿Destapará Luis Enrique la caja de los truenos?

Amanece un día clave para despejar algunas de las muchas incógnitas que han rodeado, y rodean, el cambio de seleccionador nacional de fútbol. A media mañana será nuevamente presentado en Las Rozas Luis Enrique y la expectación por saber qué pasó va in crescendo. Demasiadas dudas sobre cómo una amistad que parecía sólida se fue al garete sin que ningún encartado haya dicho esta boca es mía desde aquel España-Rumanía.

Sea como sea lo que va a ser hay algo que no admite dudas, y es que Robert Moreno se ha ido con la cabeza muy alta y la elegancia a más altura todavía. Eso es incuestionable, pero no ha ayudado a resolver el enigma de la ruptura entre presuntos amigos. El catalán se encontró con un regalo inesperado de parte de Luis Enrique, cumplió mejor que bien su papel de seleccionador el tiempo que le duró y salió llorando del cargo, pero sin cargar las tintas contra nadie.

Hoy debería ser la fecha en que las dudas se disiparan y la verdad aflorase, pero conociendo a nuestros clásicos me da en la pituitaria que el asturiano no va aportar luz alguna sobre el caso. Me lo imagino igual que cuando era inquirido por la ausencia de Jordi Alba de sus convocatorias, respondiendo a las preguntas con el manido "no hablo de los que no están aquí". Y como Robert Moreno, su mano derecha hasta hace poco, no figura ya en el reparto, pues silenzio stampa.

Y quizás sea lo mejor eso de que no hable de la ruptura, pues aunque Moreno ha mostrado su elegancia, quizá saltaría si le tocasen los costados. Me imagino más que divague sobre el inminente sorteo de la Eurocopa que por su postura con el que era su amigo más cercano y sucesor en el cargo. Lo que no podrá impedir Luis Enrique es que el periodismo presente quiera saber, por lo que mucho me temo que no se caracterice esa rueda de prensa por su carácter versallesco. Ya veremos.