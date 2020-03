Diario de un confinado

Día 1: El gobierno nos ha recluido en casa para evitar el contagio del coronavirus. Es por el bien de todos. Voy a escribir mis experiencias y sentimientos de este confinamiento. Me ayudará. Soy optimista. Lo conseguiremos.

Día 2: Seré fuerte. Haré de la necesidad virtud. No me cabe duda. Vienen días de trabajo duro y reflexión. De lecturas y enriquecimiento cultural. Cine, música y algún ejercicio físico. Y también, claro, de solidaridad con mis vecinos y homenaje a quienes luchan para vencer la pandemia. Ayer salimos todos a los balcones. ¡Qué ovación! Fue emocionante.

Día 3: La verdad es que las redes sociales ayudan. Sobre todo whatsapp. Te conecta con amigos y familiares. Te ríes y compartes estos momentos difíciles.

Día 4: Tengo la despensa como si se hubiera declarado la III Guerra Mundial y la bodeguilla de casa a rebosar. Pues se me olvidó comprar jamón. Pechuga de pavo si hay. Ya es mala suerte. Si es que vamos al súper como locos. Lo que no sé es que voy a hacer con tanto tomate frito, la verdad.

Día 5: Esto de escuchar música está muy bien pero… ¿quién será el idiota que está poniendo reguetón para toda la calle? Me tomo algo a ver si me relajo. ¿No hay cerveza? No puede ser. ¿Cuánto queda, Dios mío?

Día 6: Pues aquí estamos. Aburridos.

Día 7: Yo ya no sé cómo decirle a mi padre que no se puede salir a la calle. Ni a dar un paseo. Pues nada. Otra vez. O lo multan o lo detienen. Verás tú. Estas cosas me superan.

Día 8: ¿Qué escribo hoy?

Día 9: ¿Otra vez a aplaudir? ¡Qué pelma es el vecino de enfrente! ¿Pues no ha sacado un altavoz? ¡Hala! Y una bandera y todo. Tanto brío lo va a acabar matando.

Día 10: Viendo el Sálvame. Si es que estoy de cine de autor hasta las mismas narices.

Día 11: ¡Niñoooo! ¡No viniera Herodes!

Día 12: Verás tú como tengan que ampliarlo. No me quedan croquetas. Me veo almorzando galletas María y café con leche. Y de postre, más café con leche.

Día 13: He tirado el móvil por la ventana. Estoy de memes y pamplinas hasta la coronilla. ¿No tienen hartura? Tanta gracia no tiene ninguna.

Día 14: Ya queda poco. Respira hondo.

Día 15: A ver si sale el presidente y dice que podemos irnos a la calle. Pero ya, hombre, ya. No vaya a hacer como cuando proclamó el estado de alarma que tardó siete horas.

El día después. Suena el despertador. ¿Las siete? Voy tarde. No me abrocha el pantalón. ¿Qué desayuno hoy? Miro la despensa: a ver qué hago con tanta lata de sardinas.