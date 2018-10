Hay días, dulces como una tarde de otoño, en que las calles recuperan un sabor hermoso de ciudad extraña, de lugar de paso, de etapa de un viaje que no empezó aquí ni tiene, por suerte o por desgracia, que terminar aquí, aunque te pueda alcanzar aquí la muerte. En esos días, el humilde columnista que añora el otro lado del mar como su origen, recupera su olvidada condición de transeúnte, de forastero efímero, de caminante sin raíces y vuelve a ser el hombre de otro tiempo que vino para no quedarse y que mira a la ciudad con la distancia de quien estará pronto en otro sitio, de quien sólo dispone de un colchón prestado o del sofá de algún desconocido que se cruzó en la noche y hasta, a veces, si sale así la cosa, de alguna cama alegremente compartida.

Esos días, en que me siento un visitante de ocasión, me gusta esta ciudad porque la siento tan ajena y lejana como hermosa y fugaz. Y aprovecho para descubrir que nunca conseguí aprender, o nunca supe, los apellidos compuestos de sus ciudadanos, de quienes no recuerdo siquiera haber sido presentado, y olvido las genealogías y los tratamientos, casi siempre académicos y los grandes títulos, siempre polvorientos, que adornan sus salones, como olvido a los ilustres arquitectos que dan forma a las fachadas de cartón piedra de sus calles y consistencia a los cimientos de corcho de una ciudad que se vuelve amable cuando estás de paso y sabes que ya tienes que irte.

Reconozco entonces, y respiro aliviado, que no son mías las esquinas rotas ni los solares vacíos ni los rincones sucios ni el olor a tramoya y decorado que exhalan las viejas tabernas y los vagabundos. Y deja de importarme que, en otro tiempo, todas esas cosas pudieran ser más bellas pero que ya me da lo mismo porque ya nada recuerdo mientras olvido, sobre todo, a los culpables del desastre que nunca me invitaron a dormir en su cama ni a comer en su mesa.

Olvido incluso si hubo algún desastre y si no será esa sensación de ausencia otra cosa más que la prisa por salir corriendo o la resaca por haber dormido en tantas camas prestadas de gentes que estaban, como yo, de paso, en esta ciudad que recupera su belleza cuando solo pisas sus aceras o sus calles como si fueran un camino cualquiera, camino de cualquier parte.