Los estadounidenses llaman running gag a una broma recurrente dentro de una serie de televisión. El 'zasca' o 'bazinga' de The Big Bang Theory es un ejemplo claro. En nuestro día a día hay otros ejemplos como ese que dice que los jóvenes están todo el día mirando el móvil. Quien lo dice no lo hace con interés cómico, pero es imposible no reírse de tal afirmación en una época donde en todos los bolsillos hay un smartphone.