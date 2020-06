Difícil encaje de la movilidad

Ahora resulta que la mitad de coches que pasan por el centro de la capital vienen del Cinturón. Suponemos que habrán ido preguntando uno a uno. El caso es que hablamos mucho y se nos llena la boca con la peatonalización o la necesidad de bajar los niveles de polución, pero la realidad es que lo de Granada no es fácil de solucionar. Primero, porque la ciudad es pequeña pero sus tentáculos se han alargado sin que el transporte público o los carriles bici sean suficientes para abarcar la actividad de Granada ciudad y su Área Metropolitana. A eso hay que sumarle el nuevo miedo del usuario a coger el transporte público o la necesidad de recortar los trayectos diarios y vincularse más a zonas que recorten el riesgo del día a día en este nuevo paradigma de la nueva normalidad. Aunque el gran problema era y seguirá siendo el de la responsabilidad ciudadana, el de no coger tanto el coche, el de compensar los desplazamientos, el de saber que el comportamiento de uno influye en los demás. Y del otro lado, que el compromiso político por una ciudad más sostenible sea real y no sólo sean palabras huecas.