Ya sabemos que la verdad no existe, pero intentaremos acercarnos a ella. Que a pesar de que los cuatro gurús siguen vendiéndonos otra cosa y que la mayoría vamos como borregos en masa apuntalando ese mal llamado progreso, mal vamos si pensamos que la verdad está en lo impersonal de ese digital frío y falsamente cómodo. Ese mundo irreal que está socavando los derechos laborales, convirtiéndonos en una sociedad más frívola y mucho menos interesante... Digan lo que digan, da igual. No habrá nunca nada como el comercio de cercanía que sabe perfectamente los regalos que tienes que comprar en Navidad y ni abusa ni regatea ni vende falsos humos negros de rebajas, como tampoco habrá nunca nada que mejore esos restaurantes en los que se portan en el precio de una cena de familia o amigos y que antes que nada cuidan al cliente. Como no existirá nunca nada como un cartero que conozca a la familia entera y sepa que puede dejarle un paquete a un vecino. Como nunca se podrá imitar la sensación de un libro en papel (ya no digo un periódico físico). Y quien vea progreso en ese otro mundo que se lo haga mirar.