Ni Dios puede ir sin mascarilla

Con la llegada de las altas temperaturas, la mascarilla es más un estorbo que otra cosa, pero el hecho de llevar este medio de protección no es una opción, es una obligación. Desgraciadamente, basta con darse un paseo por algunas de las calles de Granada para ver a no pocos vecinos sin su mascarilla, lo que puede aumentar el riesgo de rebrote. Así que, hasta que el peligro del coronavirus realmente haya desaparecido, habrá que llevar siempre la mascarilla, porque todos somos potenciales víctimas de la enfermedad, no se libra ni Dios.