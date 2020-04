Luca Pacioli, discípulo de Piero della Francesca escribió el tratado De divina proportione, publicado en Venecia en 1509. Amigo de Leonardo da Vinci, denominó así a lo que se conocía desde tiempos de Euclides (325-265 a.C.) como "razón extrema y media", y en Vitrubio (80-70 a 15 a.C.) con sus 10 libros De Architectura, que tanta influencia tendría en el renacimiento italiano y europeo. Recordemos en este sentido el caso de Durero con su obra Underweysung der Mesung (De la medida), publicada en Nüremberg en 1525 . Presente en la escultura y en la arquitectura griega y romana, el número áureo toma el símbolo de phi en honor a Fidias.

= 1,6180339…

La proporción áurea esta presente en el cuerpo humano, en la escultura, pintura, arquitectura, música así como en la naturaleza.

Si la consideramos, como hizo Pacioli en su tratado la "divina proporción", como el símbolo de las matemáticas en el arte, en el caso de nuestra ciudad tenemos importantes estudios.

