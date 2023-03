Doble reclamo

En Granada estamos más que acostumbrados a ver turistas por todos lados y en cualquier día del año. Los atractivos de la ciudad no son para menos. Y más aún si hace buen tiempo como está ocurriendo en las últimas semanas. Tan buen clima que los grupos de turistas no dudan en utilizar paraguas para protegerse del sol. A partir de ahora ya saben que habrá otro atractivo, quizá no para hacer turismo, pero sí para atraer inversión y a numerosa gente que participará en lo que anuncia el MUPI que hay detrás de esa turista-fotógrafa: el acelerador de partículas.