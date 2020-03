Si no lo veo no lo creo, reza el dicho popular. Lo mismo parece que ocurre en Granada, donde la ausencia de casos está dando lugar a una doble teoría conspirativa, pues a los escépticos que creen que esto es un complot mundial con fines geoestratégicos se suman en el otro vagón los incrédulos que no ven posible que en la provincia de Granada, con el tamaño que tiene y sus condiciones de turística y universitaria, no se hayan dado todavía casos: ¿los estarán tapando? se preguntan. Y ¿por qué? La cuestión es que esta casualidad está dando para el humor, un gran antídoto para sobrellevar una situación penosa como la que están atravesando tantos países. En Granada ya achacan esta salvación a la malafollá que rechaza el virus, a la intervención de Fray Leopoldo, a las contradicciones de ese aire viciado que tenemos y que expulsa los microbios o a los ultrapoderes de la cerveza autóctona. La ironía y el humor está bien, como que cada uno crea en lo que considere (conspiraciones, complots y teorías paranormales) pero el daño sobre la economía va a ser devastador a este paso.