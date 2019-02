La Edad Media: ¡taxi!

Guardo en memoria de infancia que había unos vehículos a los que mis padres llamaban "taxis-piratas", paraban en el patio de una casona próxima a casa. Tenían el encanto de lo peligroso, ¿qué sería aquello de pirata?, me preguntaba. Los recuerdo como vehículos grandes, negros y brillantes. Pueden pensar que estoy describiendo a los actuales coches de las plataformas de transporte, pero no es el caso pues les hablo de los años sesenta y setenta del siglo XX. Aquellos vehículos se movían entre la capital y los pueblos, lejanísimos por entonces, de la Vega e incluso llegaban hasta la playa.

En parecida nebulosa de interrogantes me encuentro ahora cuando trato de aclararme con el conflicto de "los taxis" y los nuevo "corsarios", es decir con los nuevos sistemas de transporte urbano nacidos con las aplicaciones tecnológicas. Me es difícil poder simpatizar con la actitud del "gremio" de los taxis, por mucho que reconozco sus derechos y todas las posibles reclamaciones que planteen y por supuesto su gran utilidad pública. Precisamente porque llevan unas placas donde aparece SP (servicio público), me resulta complicado entender que sus protestas colapsen ciudades e incluso lleguen a la violencia y, además, ni se planteen unos servicios mínimos. ¿No los reclamamos los ciudadanos ante otras huelgas de servicios públicos? Y es imposible obviar las condiciones de trabajo de los conductores VTC, quizás en el Medievo las hubiera más duras.

Me da la impresión que la "gremial" del taxi, así se autodenomina, pide un trato de un tipo mientras en realidad se comporta de otra manera; básicamente como un gremio medieval que quiere mantener un monopolio imposible.

De lo que no dudo es que en lo político estamos realmente en una nueva Edad Media. Y el conflicto del taxi lo evidencia. Resulta que en cada trocito del territorio nacional hay una normativa sobre este transporte; no ya en cada autonomía, sino que en cada ciudad puede haber una normativa distinta para regular lo de los taxis y los VTC; y cuando hay un conflicto el gobierno central le pasa la pelota al autonómico y este a su vez a los municipios y vuelta a empezar. Y todos se ponen de perfil. Vamos como en la Edad Media, que pasabas de un condado a otro y las leyes variaban y pasabas por el puente de un monasterio y mandaba el abad y así de continuo. No me extraña que lo más rentable resultara ser pirata. Vale.