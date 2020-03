Educar y adoctrinar

Lo más importante del proyecto de la nueva ley de Educación, por lo visto, es que en él se cargue contra la religión. Así lo deduzco del titular escogido por El País para informar de él: "El Gobierno aprueba el proyecto de nueva ley de Educación que quita peso a la religión". Si un periódico inteligente y progresista entiende que lo más destacable del proyecto es quitar peso a la religión, poco de importante y bueno debe aportar. En la información se dice que la oferta de la religión no será obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato, que las calificaciones no computarán para el acceso a la Universidad o la obtención de becas, que los alumnos que no escojan Religión no deberán cursar una materia alternativa y que Educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria en Primaria y Secundaria.

Puede valer. La enseñanza de la religión como creencia es cosa de las familias y las parroquias u otras asociaciones confesionales. Quien esto escribe fue educado en un colegio público francés de Tánger en el que no se decía una palabra a favor o en contra de la religión. Mis padres y los franciscanos con lo que estudié el catecismo y me preparé para la primera comunión -un recuerdo para el padre Isidro, tan amigo de mi padre- fueron mis educadores religiosos tangerinos.

No está aquí el problema sino en la necesidad absoluta de incluir una asignatura de historia de las religiones para que los alumnos no salgan rebuznando como los niños de Pinocho que eran llevados a la Isla de los Juegos. Sin conocer el paganismo grecorromano, el judaísmo y el cristianismo la mayor parte de la cultura europea desde el siglo VIII a. C. hasta hoy es indescifrable.

Y está el problema de la definición de los valores cívicos y éticos en que serán educados los alumnos. Para los valores cívicos bastan la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos. Pero para los valores éticos haría falta consensuar una ética universal, tarea en la que desde hace años se llevan gastadas muchas energías con pocos resultados. ¿Se les enseñará, por ejemplo, una ética del aborto y la eutanasia? Porque la ética trata del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la virtud y la maldad; y ello tiene una fuerte carga de creencias y/o ideologías. Cabe sospechar que lo que se quiere es adoctrinar. ¿No sería mejor jugar en el terreno común y asumible por todos de la Constitución y los Derechos Humanos?