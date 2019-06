Eligió un buen día para vestir de rojiblanco

Al contrario que en ¡Aterriza como puedas! donde Lloyd Bridges siempre había elegido un mal día para cada actividad que iniciaba, ayer miércoles era el día perfecto para vestir de rojiblanco en la ciudad. Eso debió pensar Jorge, un ciudadano más que no dudó en enfundarse la casaca del Granada CF para sacar a pasear al perro por las calles del centro. Las olas de moral están para subirse a ellas y hacen bien los granadinos en dejarse llevar por la euforia de tener al equipo en Primera. No nos saca de pobres, pero nos da una alegría momentánea. Que no está mal.