Aquilino, el tendero de la calle Desengaño, en la que yo vivía, anunciaba su pequeña tienda de ultramarinos en unos almanaques de pared que repartía a sus clientes. A las mujeres les regalaba ejemplares con la Virgen de Zocueca, patrona del pueblo, y a los amigotes les ofrecía, de extranjis y con ojillos maliciosos, almanaques enrollados en los que se veían tías en pelota y que luego servían para adornar las paredes de los talleres mecánicos, barberías y esos establecimientos a los que solo iban hombres, que se suponía sabían apreciar las voluptuosidades de las chicas retratadas sin ropa alguna.

Mi padre era más del calendario zaragozano. Cuando se acercaba un año nuevo, me enviaba a la papelería Lozano a adquirir un ejemplar. A mi padre, que tenía unas cuantas olivas heredadas de mi abuelo, le interesaba saber el tiempo que iba a hacer el año en curso y esta publicación incluía, además del almanaque, una predicción meteorológica –“no científica”, según aclaraba– de las inclemencias del tiempo para un año. El calendario zaragozano se publica desde 1840 y fue un invento de Mariano Castillo, al que llamaban el ‘Copérnico español’.

Aunque a mí el que me gustaba era el almanaque de taco que mi madre colgaba en la pared de la cocina y del cual yo era el encargado de arrancar la hojita del día que pasaba. Era el famoso calendario del Sagrado Corazón y en sus hojitas perecederas que anunciaban el día venían el santoral, la salida y puesta del sol y la luna, pensamientos filosóficos, frases de famosos y hasta chistes que yo me aprendía para contárselos a mis amigos. También recuerdo con cierto regusto de nostalgia un ajado calendario de bolsillo que siempre llevaba en mi cartera cuando hacía el servicio militar en Barcelona y cuyos días yo tachaba con la fruición del que quiere que algo termine y como un triunfo más en la carrera de la vida.

La mayoría de estos almanaques y calendarios de papel, que tan útiles han sido en nuestra vidas, aún se siguen editando, aunque me imagino que ahora en tiradas muy cortas porque las nuevas tecnologías, como tantas cosas, los han dejado aparcados en el devenir de ese tiempo que ellos mismos han ido marcando. Yo, personalmente, los echo de menos. En fin, sean felices en este 2024 que acaba de comenzar, aunque no me fío de un año en el que Jennifer Hermoso dio las campanadas a las doce y pico. Jajajajaja.