Me voy a atrever a escribir sobre las encuestas, que hoy día se consideran una ciencia y de la que, confieso, sé muy poco, por no decir nada. Pero en época electoral cualquier medio de comunicación que se precie publica las que encarga y si tiene la suerte (o el acierto) de no separarse demasiado del resultado oficial de las urnas, se presenta como un logro y confirmación de la buena técnica de la empresa a la que se lo encargaron. Cuando fallan por mucho, que a veces ocurre, no recuerdan su pronóstico y guardan silencio.

Esta afición a las encuestas, que suponen un importante desembolso de dinero, creo que es un reflejo de las prisas de la vida moderna, que quiere todo al instante o, por lo menos, lo más pronto posible. Si se trata de una encuesta electoral, los prisudos de la modernidad no pueden esperar a la proclamación de los resultados provisionales, que son los que se anuncian al final de la jornada electoral. Los resultados definitivos tienen que esperar unos días a que termine el plazo para las impugnaciones y que esos resultados sean proclamados como definitivos. Pero de los provisionales a los definitivos suele haber muy poca diferencia, porque las mesas electorales actúan con profesionalidad y tienen en ellas representantes de los partidos en liza.

Si las encuestas fueran una ciencia exacta o casi, deberían coincidir todas en lo fundamental, pero basta con consultarlas para comprobar que esto no es así. Se dice entonces que marcan tendencias. Dicen que las encuestas "se cocinan", lo que en definitiva significa que los que leen sus resultados modifican los datos obtenidos. Precisamente el actual responsable del CIS, el sr. Tezanos anunció que en una de las que hizo no existía cocina y resultó un disparate tan grande que se la echó de menos.

La consultora GAD3 que publica Abc da vencedor al PSOE con 41 a 42 escaños, perdiendo 5 o 6 de los actuales; al PP de 25 a 27, frente a los 33 actuales; Adelante Andalucía 17 o 19, frente a los 20 actuales; y Cs, de 22 a 25, importante ascenso, porque tiene 9 en la actualidad. Metroscopia, para este periódico, da al PSOE 37 a 40; al PP 24; a AA 23-24 y a Cs 22-24. Según estas encuestas PP y Cs necesitan entre tres y ocho escaños más para poder gobernar en Andalucía. No parecen muchos, aunque lo son. Además la encuesta de Metroscopia traslada un deseo mayoritario de alternancia, porque el 61% de los encuestados considera que es el momento de relevar al PSOE y que sea otro u otros partidos los que gobiernen.