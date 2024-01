El próximo día 25 el colegio San Juan Bosco de Granada entregará la II edición de los Premios de Comunicación Audiovisual Francisco Guzmán, al profesor, comunicador, cinéfilo, columnista y escritor Andrés Sopeña Monsalve, quien en su día formó parte del Cine Club Francisco Guzmán, entre otras actividades relacionadas con la universidad y San Juan Bosco.

Pocos premios me parecen más justos que este, porque tengo la sensación que Granada no está siendo capaz de valorar en su justa medida, a un auténtico genio como Andrés, espléndido profesor de derecho internacional durante cuatro décadas; brillante observador de la realidad que nos rodea, con un humor único, capaz de retrotraernos a nuestra, o retratar la situación más compleja; dotado de una agudeza que solo alcanzan las mentes más privilegiadas como la suya; pero sobre todo, una de las mejores y más ejemplares personas, con las que he tenido la suerte de cruzarme en mi vida.

Siempre ha querido ser muchas cosas, futbolista, inventor, ingeniero, periodista... porque ha sido una persona a la que nada le resulta ajeno y siente una enorme curiosidad por muchas materias, entre las que incluso se encuentran la mecánica cuántica o la astrofísica.

Solo por su Florido Pensil, Andrés, merecería salir a hombros del reconocimiento de toda una generación como la mía y es una pena que le pase como a Victoriano Valencia, que el día que iba a torear decía por la mañana que tenía muchas ganas, pero que se le iban quitando conforme se iba acercando la hora de la corrida y así, tal y como le confesaba a su tocayo Andrés Cárdenas, resulta que se levanta todos los días con unas ganas tremendas de escribir, pero se le van quitando conforme va pasando el día.

Por su genialidad, su bonhomía y otras muchísimas cualidades que no cabrían en cien columnas como esta, Andrés Sopeña, se merece este premio, como se merecería ser nombrado “hijo adoptivo” de una ciudad que adora, pero donde no nació, aunque para muchos de los que le conocemos, es el perfecto prototipo del granadino que nos gustaría que abundara, aunque lamentablemente eso no ocurra.

Para mi, Andrés siempre será un “Maestro”, porque no ha habido una sola vez, de las que he tenido la fortuna de disfrutar de su compañía, en que no haya aprendido algo interesante, como imagino que ahora harán sus alumnos del Instituto Patafísico de Granada, donde regenta la Cátedra de Ontogenesocracia, la secretaría del Departamento de Pensiles, Instantáneas y Alineaciones Balompédicas Pertinentes y el providatario de la Didáctica del Cinquillo… ¡Enhorabuena Maestro!