Enorme Nadal

Nadal es tan grande, decía el Marca en su portada del otro día, que no nos cabe. Utilizó doble página en horizontal para que presidiera la página de portada tradicional, la contraportada y, podría decirse, el diario entero. Rafael Nadal es el mejor jugador que hemos conocido, seguro que con Federer, con quien comparte elegancia en las formas, y seguro que con Djokovic, con quien no las comparte. Vendrán jugadores, que ya están, como el titán ruso con quien compitió ayer, que harán su recorrido propio y cuya historia también se leerá, pero lo de Nadal es de una condición irrepetible. 21 son suyos. Hoy, ya no hay portadas suficientes.

No es la primera vez que pasea Rafa Nadal por aquí, aunque esta columna no es un sitio propicio para el deporte. Siempre que el habitante, el de ahora o el de cualquiera de sus formas anteriores, se ha asomado al mundo deportivo lo ha hecho porque el evento superaba el momento concreto, porque tenía una lectura social y hasta personal o porque la figura sublimaba el evidente reclamo del deporte y se incorporaba a otro pódium mucho más relevante, el de los valores. Yo, en materia de valores, reconozco que cada cual se las apaña con los suyos, y soy antipático cuando por decreto se intentan definir unos cuantos que supuestamente nos describan a todos. No creo que sea así, los valores de cada uno le son propios, pero la contemplación amable y, hasta emocionada, de determinados detalles en otras personas que son referencia, no riñe con ese principio que defiendo de la autonomía personal: también es una decisión autónoma querer emularlos. Nadal, en eso, es un filón.

Hace no demasiado tiempo un chiquillo que comenzaba a despuntar en su escuela de tenis, lo tuvo enfrente y le dijo que de mayor quería ser como él. El tipo, que después de lo hecho en Australia, como en los veinte anteriores, está hoy en todas las conversaciones de café como un modelo en que todos, y la mayoría sin méritos, nos reconocemos en parte, le aconsejó no tenerlo como referencia, que siguiera su propio camino sin mirarse en más espejo que el suyo, y, por encima de todo, trabajar hasta el límite de lo razonable y, alcanzado ese punto, seguir trabajando más allá. La vida es una competencia personal, según Nadal, en que el rival es uno mismo.

Nadal llegó limitado al Open. Su idea, ver el límite, alcanzarlo y superarlo, es la que le ha conducido contra pronóstico a la final, pelearla, y ganar más que nadie en la historia. Más allá del resultado singular, 21 títulos, Nadal es un monumento vivo a la competición, un resorte contra la debilidad, un revulsivo frente a la dificultad, un modelo, ese sí que sí, de resiliencia activa: intentarlo siempre, no rendirse nunca; no es vencer al adversario, es ganarte a ti mismo. Y yo no sé si esos valores deberían ser los de todos, pero me gustaría que fueran, sin duda, los míos. Gracias, Rafa. Enorme Nadal.