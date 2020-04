Ensayo de dictadura

Los españolitos hemos aceptado, con civismo y solidaridad, para contribuir a detener el número de víctimas que con tanta frialdad maneja el Gobierno en su vergonzosa campaña propagandística, este confinamiento generalizado, que en realidad es un arresto domiciliario en toda regla, sin haber cometido delito. Una dictadura aceptada, suponiéndola pasajera por la excepcionalidad dramática de la pandemia que ha azotado a España con especial intensidad, hasta el punto de llegar a la cifra de casi 20.000 muertos, según las falseadas cifras oficiales, convirtiéndonos en el primer país en número de fallecidos en relación con el censo de habitantes, indicador de la ineptitud con la que el Gobierno Sánchez-Iglesias ha abordado el drama. El parte de guerra nos ha hablado de mil en un día, más de quinientos cada 24 horas fatídicas y así hasta los casi 20.000 al escribir estas líneas. Los muertos no son "afortunadamente de tercera', recordando la famosa crónica periodística, sino personas, con nombres y apellidos, con familiares y amigos -como recordaba en una entrañable columna Andrés Cárdenas-, tengan la edad que tengan, sean sanitarios, policías y, sobre todo, los preferidos del covid, las 'residencias de mayores' o los abuelos que vivían rodeados de hijos y nietos que no han podido despedirse de ellos y que, como en los mencionados relatos de Poe, ni siquiera pueden ser enterrados ni acompañados en algunos lugares. Los gobernantes deberían tener un mínimo de humanidad para mitigar el drama causado por un enemigo que habían infravalorado y no habían armado con tiempo a los que estaban en primera línea de fuego -los héroes sanitarios, por ejemplo, considerados por el New York Times como kamikazes-, o haber protegido adecuadamente a los ciudadanos más vulnerables. Demasiada irresponsabilidad.

El Covid-19 ataca a todos, pero la dramática cifra de muertos y la pavorosa crisis económica puede agravarse al eliminar derechos básicos de los ciudadanos que deberíamos -los que sobrevivan al cruel coronavirus- estar atentos a recuperarlos cuando pase la pandemia, porque ya se atisban aires preocupantes con propagandas, mentiras, censuras más o menos encubiertas y, sobre todo, la auténtica prisión asumida por responsabilidad que podría animar a gobernantes con pocos escrúpulos democráticos a pensar que un pueblo sometido al totalitarismo de guerra se haya acostumbrado a ceder esos derechos fundamentales, desde la libre circulación a la libertad de información, opinión o reunión. No siempre las líneas entre dictaduras y democracias -para no serlo suelen ponerles algún adjetivo- están delimitadas, sobre todo en momentos críticos de la sociedad. El miedo a la enfermedad, la pobreza y hasta la muerte puede servir de pretexto.