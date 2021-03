Entrena el pacificador

Pepe Entrena es una de las pocas personas que pueden querer a dos personas a la vez y no estar loco, como dice el bolero. El líder de los socialistas granadinos es el único a día de hoy que es capaz de acompañar a Susana Díaz, fotografiarse sonriente y cómplice, y seguir siendo la persona de confianza de Pedro Sánchez. Entrena es ante todo un pacificador y está intentando que el cambio en la Delegación del Gobierno en Andalucía no parezca una pelea navajera por el poder. Por que la verdad es que no es así y este cambio, además de estar previsto hace tiempo, no tiene nada que ver con otros casos en los que los cesados se van echando espumarajos por la boca. Sandra García ha dado un paso atrás de forma elegante para que Pedro Fernández dé un paso adelante. El nuevo delegado llevaba ya tiempo en todas las quinielas y, por sus hechuras comunicativas y de gestión, apuntaba a dar un salto en su trayectoria política. Entre ellos no hay mayores problemas. Otra cosa es entre Pedro Sánchez y Susana Díaz ua vez acabada la tregua...