Envidia de los libres

Envidia. Es el sentimiento que se puede sentir hacia alguien que no tiene guasap o le da igual tenerlo, que para el caso es lo mismo. Mucha envidia al que sabe seguir estando informado, divertirse a cada rato no perder el contacto humano y le da absolutamente igual estar pendiente de ese bip bip que en la mayoría de las veces no trae más que ansiedad. Benditos sean esos jubilados que ya lo han pasado todo en su vida y que no pierden el tiempo lo más mínimo en las paridas de los móviles. Porque está claro que entre las muchas brechas que se están agrandando estos días, la de internet es una de las más grandes. Pero no se refiere a esa que aluden los sociólogos sobre los que tienen menos recursos y siempre encajan bien en cualquier titular insulso. La brecha es la que ha creado la tecnología entre las personas con conversaciones, que muchas veces ya no lo son por las interrupciones del teléfono, de ansiedad por querer contestar y estar pendiente de los estímulos que vienen del teléfono. Suerte que tienen los más libres que saben y pueden por sus circunstancias vivir conectados a la realidad y no a un teléfono.