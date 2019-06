Error imperdonable

No tiene justificación alguna que tenga que repetirse la prueba escrita de la oposición a maestro de Pedagogía Terapéutica por un error en los enunciados. La Junta de Andalucía ha optado por invalidar la parte práctica, que se realizó el pasado domingo, y ha citado a los opositores este viernes para volver a hacerla. La metedura de pata afecta a 437 personas, algunos venidos de fuera de la provincia. El asunto se puede calificar como grave, ya que los técnicos que han preparado los supuestos han tenido tiempo como para no cometer ese tipo de fallo en una prueba tan seria, en la que las personas se juegan su futuro y en el que la mayoría llevan mucho tiempo, y dinero, empleado. Y la historia, para más inri, es que los opositores encontraron errores claros y manifiestos en dos de los tres supuestos planteados en el examen. Al menos, por una vez, vale para algo protestar, quejarse y reclamar ante la administración. En toda Andalucía el problema afecta a más de 4.000 opositores. Hace falta que los responsables de la Consejería se lo hagan mirar. No es la primera vez.