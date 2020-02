Escuchen a los ciudadanos

Nuestro periódico lanzaba ayer una sencilla pregunta en Twitter: "¿Qué necesita Granada para convertirse en Ciudad Europea de la Cultura 2031?". Un usuario contestaba de forma clara y meridiana: "Pensar en la cultura". Otra persona pedía que se dejara "de criminalizar a músicos y artistas". Algunos no se olvidaban de la lucha contra el cambio climático y la relacionaban con la capitalidad cultural: "Menos contaminación y más lugares verdes". Algunos usuarios señalaban a las instituciones políticas: "Que peleen por ella y les duela Granada mucho más que el sillón del Ayuntamiento"; "que invierta más (menos de lo que lo hacen es imposible) y que no tengan espacios públicos culturales de relevancia sin programación estable". Al final, un avispado internauta daba con la tecla -aunque el tema es mucho más complejo-: "Un gobierno en el Ayuntamiento, para empezar". El Consistorio granadino deberá ponerse las pilas para hacerse con la distinción. La ciudad parece no avanzar en su propósito de lograr la Capitalidad Cultural Europea, cuyo título se disputará con Jerez, que anunció por sorpresa su candidatura en Fitur. El que no corre, vuela.