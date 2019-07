La Escuela, esa 'tablet'

Mujeres heroicas: el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una modista negra de 42 años, se negó a ceder el asiento a un blanco y a moverse a la parte trasera de un autobús de Montgomery (Alabama). Fue encarcelada por ello. Su gesto sirvió para acabar con la segregación en el transporte público de los EEUU. En la cena de Navidad, mi carnicera, obligó a todos sus nietos a dejar tablets y móviles en una canasta antes de sentarse a la mesa. Su gesto debería de haber servido para los padres de los chicos les dedicaran más tiempo y les restringieran el uso de estos gadgets electrónicos que los aíslan de sus familias y amigos. Por las mañanas, la escuela hace de tablet: los niños recogidos y vigilados. Y los padres, o en el trabajo o paseando al perro. Por las tardes, unos, siguen trabajando, y otros, ya en casa, se dedican a sus cosas, y anestesian a sus hijos con tablets y móviles para que no molesten. Al perro lo han sobornado con el hueso más apetecible de la tienda de mascotas, uno que hay recubierto de pellejo de ternera. El animal pasará toda la tarde interactuando con él. Los hijos tendrán que sacarlo a pasear y a hacer sus necesidades. En la campiña cordobesa, las madres, en tiempo de la recogida del ajo o de la aceituna, dejaban al hijo en casa de una amiga con una muñequilla de adormidera en la boca, a modo de chupete-tablet, para que el chiquillo estuviese dormido hasta su vuelta. Los políticos solían utilizar la Escuela como último recurso para subsanar su incompetencia. Y en cuanto tenían un problema que no sabían resolver, creaban una asignatura y se la endilgaban a la Escuela. Ellos han sido muy de toquetear la Enseñanza y sus planes. Desde 1970, han dado a luz hasta ocho leyes de educación que nos han convertido en uno de los países con un mayor fracaso y abandono escolar de toda la Unión Europea. Pero, ¡aleluya!: cambio de ciclo: Monasterio, de Vox, en lugar de meter, está por sacar del currículo todas las asignaturas no científicas. Parece ignorar que hoy no es la Escuela la principal fuente de información y formación. De móviles y tablets, y no sólo de las aulas, obtienen, a barullo, los jóvenes todo tipo de saberes, y también pornografía, violencia, física cuántica, medicina, música, "eventos"… Y la Escuela es una tablet más en la que, a veces, los alumnos se ven obligados a interactuar con sus congéneres.