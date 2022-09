Rosalía aporta un país nuevo, moderno, feminista, rompedor… Lejos de esa España en la que nos quieren meter… Una España casposa, de bipartidismo, masculina… No es así España… España es Rosalía… Mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mi motomami… Entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que esto, claro…". Voy a cometer el error de tomarme en serio las tan difundidas palabras de Yolanda Díaz.

Ni Rosalía ni ningún cantante tiene el poder de "aportar" un país nuevo, feminista y rompedor. Puede, como tantas veces ha sucedido, representar un momento social, político o cultural en el que muchos se reconocen en un cantante, una canción, un libro, una película, una obra de teatro o un cuadro. El arte tiene este poder. No creo necesario nombrar L' estaca, Al alba, los libros de Ruedo Ibérico, Tristana, Escuadrilla hacia la muerte o el Guernica del ahora cancelado Picasso, por poner ejemplos, ya que venimos de las palabras de Díaz, de la cultura de la resistencia antifranquista.

El caso de la cultura popular de masas es distinto. Raphael, los Brincos, Aguilé o Karina representan tanto la España de los 60 y los 70 como Llach, Aute o Rosa León. Es otra y la misma España aunque haya quienes, como Díaz, se empeñen en negar una en nombre de otra. Le vendría bien ver Canciones para después de una guerra de Patino y leer Crónica sentimental de España de Vázquez Montalbán.

Lo de que hay una España en la que nos quieren meter pasa por alto que en una democracia nadie puede imponer nada. Y que, en el caso de que alguien lo pretenda, solo puede intentarlo previo paso por las urnas y por lo tanto representando una mayoría social. Pero eso debe ser la democracia burguesa.

Más complejo es aclarar los vínculos entre la caspa, el bipartidismo y la masculinidad. Ni el pluripartidismo es un champú ni el bipartidismo tiene testosterona. Aunque, eso sí, Díaz sabe a quienes se está dirigiendo y hasta qué punto los mensajes simplificados y los estereotipos calan en ellos.

Que España sea Rosalía no es, afortunadamente, cierto: ningún cantante, como he dicho, puede serlo. Todo lo más, puede representar, junto a otros de signo opuesto, un momento de su devenir. En cultura no hay pensamiento único, aunque al parecer Díaz, quizás como arrastre del partido al que pertenece, piense lo contrario. Dicho lo cual recupero la sensatez y no me tomo sus palabras en serio.