España malpartida

Va Sánchez y la pifia una vez más con lo del relator. Y su vicepresidenta, cuya elección fue otra pifia del presidente más incompetente de nuestra historia democrática ("nadie ha de querer usar del oficio que por ningún caso le toca" dice Cipión en el Coloquio de los perros cervantino) lo empeora defendiendo con su habitual y conocida torpeza una medida tan sospechosa de hacer el caldo gordo a los independentistas, deslegitimando a España como una democracia poco fiable y proyectando la imagen del enfrentamiento entre dos estados.

El PSOE ha vuelto a implosionar y va camino de explosionar. Calvo ha reaccionado al aluvión de críticas de pesos pesados del partido acusando a "algunos de mis compañeros" de reaccionar con "desconocimiento y desinformación". Así se hace. Quien no entienda qué pinta un relator -"persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados y de las deliberaciones y acuerdos correspondientes"- en las negociaciones entre el Gobierno y una autonomía es que no se ha enterado de nada.

Enfrente está la sobreactuación de Casado llamando a Sánchez "traidor", "felón", "incapaz", "incompetente", "mediocre", "mentiroso", "ilegítimo" u "okupa" y calificando lo del relator de "alta traición a España" y la "felonía más grave desde el 23-F". Serenémonos. Incapaz, incompetente, mediocre y mentiroso lo es. Pero ilegítimo y okupa, no. Como tampoco se le puede acusar de alta traición, gravísimo delito tipificado en el Título XXIII del Código Penal, de cometer la felonía más grave desde el 23-F o deslizar la comparación del narcotráfico. Esto es sobreactuación de grueso calibre que huele a estrategia de repesca de votos pasados a Vox.

También han sobreactuado Casado y Rivera, este más moderado porque quiere los votos de centro izquierda y centro derecha de los descontentos con el PSOE y el PP, al convocar una manifestación -a la que se ha sumado Vox- para forzar la salida de Sánchez y la convocatoria de elecciones. Están en su derecho, pero no es aconsejable podemizar la política enfrentando la calle al Parlamento al afirmar que "si no nos escucha en el Parlamento, nos va a escuchar en las calles y las redes" como ha dicho Rivera en estilo Iglesias. Mal Gobierno + mala oposición = mal para España. Dicho en macareno aquí no hace falta relator sino escoberos que limpien y nos saquen del pozo antes de esta feria deje a España malpartida.