Espias y cotillas

Admítelo! Somos cotillas por naturaleza. Tú, que eres una persona más fina dirás que solo eres curiosa. Noooo. Eres cotilla, como todas las personas de este mundo. Otra cosa es que sepas controlar y evites por todos los medios hacer daños al resto de cotillas que pueblan este mundo.

Al cotilleo oficial, desde hace tiempo se le llama espionaje y la 'Vieja el visillo' ahora viene disfrazada de Pagasus. Confirmado, amigo: te encantaría tener ese programa. Anda, pillín, confiésalo.

Lo admito: quiero saber más de ti, estimado (o no) compatriota. Quiero bichear los mensajes que se intercambian Paco y los redactores del nuevo PGOU. Serían algo como: "Tío, no podemos soterrar el tren por la Chana. Eso no lo paga ni Dios. Tú invéntate otra cosa y yo salgo diciendo que eso es cosa vuestra y que me limito a abrir el debate. Y el otro: Paco, menudo marronaco me echas, capullo. Pero bueno, por dibujar, yo pinto el tren a Motril... Total, ni mis nietos lo verán...".

Querido Pegasus: dime qué se intercambian Juanma y Maca. Sería algo así: "Oye, no me tires que si no hablo de tu traje de faralaes y te destrozo. Tú no me comprometas y luego ya nos repartimos el gobierno. ¿Juan? No te preocupes, quizás no sea necesario. Y si lo es, pues le damos Turismo otra vez. Tú haz como que pides tus cosas raras, luego yo hago como que te las doy y con dos decretos de maquillaje de leyes que os pongan cachondos, contestáis a los vuestros. Sííí, que Berlín seguirá en la tele y que programados dos novilladas más, y listos...".

Curioso sería también conocer los mensajes intercambiados entre los cargos naranja. El proceso de confección de listas será como para conocerlo. Ir de número uno es el objetivo existencial. Literalmente.

De los móviles de los de la izquierda, poco me interesa. No me interesa la gente que se da por derrotada antes de comenzar la batalla. Ni los espadachines ni los de la Torre de Babel me interesan en absoluto. Para qué, si a ellos no les intereso yo ni el resto de andaluces...

Eso no significa que a los primeros tres candidatos citados si les interesemos. En verdad, les importamos siempre que seas se su cuerda. Si no eres abiertamente afín, mal lo llevas. Ser medianamente crítico, ser medianamente exigente sin asociarte abiertamente a ningún bando, te convierte en un ser transparente o, en casos, poco recomendable.

Somos cotillas, sí. Nos gustaría conocer secretos de todos. Por lo menos sabemos de qué pie cojean. Todos sabemos de qué pie cojeamos todos. Obremos en consecuencia. Y que Dios nos coja confesados ante un peligro real de neolitización