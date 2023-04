Esplendor (y politiqueo) cofrade

Está a punto de terminar la Semana Santa y ni tan mal. La ciudad ha estado de bote en bote, los hosteleros están contentos (aunque nunca lo están del todo), no ha caído una gota de agua (lo cual para la devoción está bien pero para el negocio campestre no tanto), los cortejos procesionales han aumentado de forma considerable si vemos los números que cada día ha ido desgranando por Twitter La Sahumerio. Lo que no ha contado la ínclita tuitera es si el número de representantes políticos ha subido de igual manera en las procesiones de la Semana Mayor de Granada, porque el comentario en la calle también era ese. Se les ha visto a todos salvo a los del sector de la izquierda, tradición manda también ahí. Paco Cuenca como alcalde ha sido cabeza visible en varias de ellas y la candidata popular Marifrán Carazo escuchó de primera mano la saeta de Kiki Morente ante la Virgen del Rosario. No se escapa a nadie. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y apegarse a las tradiciones es una gran manera de dejarse ver. La devoción también sirve para ganar en esta batalla por la imagen. Ya vendrá la de las ideas.