Estaciones vacías

Suena lógico que se eche el cierre a algo que no funciona, como pueden ser las estaciones de tren. Es lo que está pasando en Guadix, que parece aún no haberse dado mucha cuenta de lo que pueden perder si echan la persiana a su histórica terminal. Ya no hay personas que vendan billetes y la máquina que sustituirá a los humanos no está instalada. Y tampoco es la panacea, sobre todo porque muchos usuarios que quedan del tren son personas mayores, brecha digital mediante. La pregunta que surge ante las decisiones de Renfe de 'chapar' más de 300 estaciones, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Es justificable que la operadora cierre terminales cuando el servicio ha sido deficiente a consecuencia de que la inversión en infraestructuras y la mejora de estas haya sido casi inexistente? Es un castillo de naipes que cae por inercia propia. La respuestas son claras: no hay quien coja el tren, es inútil mantener abiertas las estaciones. ¿Pero se ha hecho lo suficiente para garantizar servicios de calidad y eficaces? Todo indica que no, y que esta política va en sentido contrario al fomento del transporte ferroviario de la UE.