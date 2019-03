¿Estrellados?

Ahora que en política, como en el fútbol, están de moda los fichajes estrella para los múltiples comicios que nos esperan, es evidente que Cs, PP, PSOE y Podemos viven en mundos paralelos, porque en este mercado de fichajes parecen haber optado por estrellas poco radiantes, lo que seguro afectará a sus potenciales votantes.

El caso más extremo es el de Cs, que ficha a derecha e izquierda indiscriminadamente, sin importarle soliviantar ni a sus hipotéticos votantes ni a su propia militancia, que está que trina y que ya ha tenido que enfrentarse a las psicodélicas imposiciones de Rivera, como el pucherazo de Clemente en Castilla y León, la antítesis de la regeneración democrática que los naranjas pretenden abanderar. Ni a propósito podrían hacerlo peor. No me extraña que caigan en las encuestas ya que hace mucho que llevo augurándoles un importante bajón electoral porque no se puede ser tan veleta ni tan irreflexivo.

En el PP, si su estrella principal es un periodista de La Sexta, bien vamos, aunque puede que consigan que la caverna mediática les critique menos… Deberían haber afinado algo más en esos grandes fichajes que anunciaron a bombo y platillo para todas las citas electorales.

Y el PSOE, en su línea, ficha sin pudor señores que usan las ventajas del capitalismo para evadir impuestos con sociedades instrumentales. Si llegara a gobernar -Dios nos libre- seguro que tendría que dimitirle a Sánchez nuevamente medio gabinete. Todo muy acorde con un socialismo que se opone a la economía liberal de la derechona fascista. A todo este escenario ausente de ética, se une una militancia muy molesta por las imposiciones dictatoriales de su líder, tan dictatoriales como los decretazos que nos impone todos los viernes desde hace 9 meses. Pero no lo duden, el culpable de todos sus males es Franco.

Pero si algún partido se va a estrellar con sus fichajes estrella ese es Unidas Podemos, como ahora se llaman, que ficha una asesina y delincuentes convictos variados sin miramiento alguno. Y ahora que Echenique anuncia otro fichaje estelar, hay que echarse literalmente a temblar. Aunque hay que reconocer que su descalabro vendrá principalmente por el casoplón de Galapagar y por las peleas internas. Y es que su nombre perfecto es Peleadas Podemos. Batallas que por estas tierras también fragmentarán su voto, al igual que algún fichaje sorprendente que le aportará exiguo beneficio.

En fin, fichajes más que estrella, estrellados, polémicos o incómodos. Ellos sabrán…