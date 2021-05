Etapas de la vida

En la vida dicen que todo llega, todo pasa y todo cambia. Es una realidad más que constatable a todos los efectos y en cualquier ámbito. Todo es una sucesión de etapas, como la que emprendió en la noche del jueves Diego Martínez y que escenificó en la jornada de ayer con un despedida adaptada a los tiempos que corren: telemática. Su decisión de no continuar como entrenador en el Granada CF ha impactado a la gran mayoría de los aficionados rojiblancos, que parecen no comprender que más temprano que tarde el técnico gallego cambiaría de aires. Es cierto que con él se ha vivido una de las etapas más brillantes de la historia de la entidad, más tras alcanzar los cuartos de final de una competición continental, algo que jamás había logrado el club en los 90 años de su historia. Es seguro que la hazaña será complicada para que vuelva a suceder, pero no es menos cierto que en el mundo del deporte se han visto hasta burros volando. Es por lo que Diego se va ahora, en su cenit. Y es que en el deporte, de una temporada para otra, la memoria del aficionado se pierde con tres derrotas consecutivas.