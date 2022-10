Eterna duda

No tengo remedio. Sigo siendo un mar de dudas. Cuanto más viejo me hago, más incertidumbres genero sobre lo que somos capaces de hacer como sociedad. Pero vamos, que ahí solo cuento cosicas de Graná como una sociedad abocada a la deriva permanente sin remedio alguno.

¿Será Granada capaz de elaborar una buena candidatura para albergar la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial? ¿En caso de que no nos la den, seremos capaces de seguir unidos y aprovechar la materia prima relacionada con el asunto que nos puede hacer líderes? ¿Servirá de distracción la ofensiva unilateral de la Junta para que Granada sea sede de la Agencia Española de la Salud de tal forma que no consigamos lo otro y así hacer brillar a la Málaga tecnológica? ¿Soy un malpensado por dejar que mi mente vomite esa maldad que me lleva a hacerme la pregunta?

¿Será capaz el PSOE de Granada de convencer al Gobierno para que construya los riegos de Rules y los espigones de las playas de una puñetera vez? ¿Creerá el PP que criticando las pocas inversiones ferroviarias en la provincia [este año los PGE mejoran bastante] nos olvidaremos de la Chapuza de Loja de doña Pastor que nos ha llevado a este punto? ¿Creerá el resto de la izquierda granadina que podrá algún día ser útil sin dejar a un lado sus luchas de egos y siglas embatiburrilladas?

¿Creerá aún la ultraderecha granadina que nos la puede meter cara a las municipales con otro macarenolazo? ¿Seguirá creyendo el gobierno en el poder de la capital granadina que sin humildad y escuchar a la gente podrá seguir rigiendo la ciudad tras la cita de mayo? ¿Seguirá existiendo para entonces el partido de la InsúaParaTodo? ¿Sabrá el PP que si su dedazo impone a un o una candidata en Granada y pierde, solo pierde él o ella; pero que si ordena venir a la Carazo y ésta pierde, pierde todo el partido regional? ¿Se quedará desde ya el PP sin voz ni voto en la Junta, y por tanto Granada, si Marifrán es obligada a descender a la refriega por la Plaza del Carmen? ¿Volverá Málaga a salirse con la suya dejando todo el poder para sí deshaciéndose para ello también de la consejera de Fomento en el gobierno de Dios todopoderoso?

¿Será capaz Granada de plantarse ya ante la falta clamorosa de buenas comunicaciones? ¿Será capaz Granada de plantarse ya ante el desmantelamiento lento pero paulatino de la sanidad pública, especialmente la primaria? ¿La patronal granadina será capaz alguna vez de apostar por la calidad en el empleo, en los servicios hosteleros que ofrecemos...? ¿Los granadinos, en general, haremos alguna vez algo por nuestro propio progreso?

Pues sigo con mil dudas , ¿o es que, en realidad, soy muy mal pensado?