Etiquetas líquidas

El político que esté a salvo de atribuirse una etiqueta que tire la primera piedra. El político que esté a salvo de no buscar la foto constantemente, que le den un premio a la originalidad. Claro, que tanta culpa tiene el político de no decir y hacer las cosas de un modo más o menos claro (tampoco pedimos peras al olmo) como el ciudadano de no pedir una segunda opinión y no buscar el fondo de la cuestión. No, diremos ya la culpa que tenemos nosotros mismos (los que escribimos) de no hacer todo lo posible y rascar y rascar hasta el final para dar con la tecla y contar las cosas de la forma más veraz y constructiva. Pero, claro todos (políticos, los de a pie y los plumillas) somos humanos y estamos sometidos a presiones y el cuerpo nos da hasta donde llegamos, y la gran mayoría intentamos esforzarnos pese al viento en contra. Que esto venía a cuento de ese cruce de acusaciones por buscar etiquetas para una ciudad que no necesita tanto que la vendan como venderse ella solita y su gente. Pero es normal que pase en una sociedad un tanto líquida como la actual en la que preferimos las prisas y las posturas al rigor.